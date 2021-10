Leicht verletzt wurde eine 55-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 19 Uhr an der Kreuzung von Landauer Straße und Winzinger Straße. Unklar sei indes, wer den Unfall verursacht habe, so die Neustadter Polizei. Nach ihren Angaben war die Neustadterin mit ihrem Wagen auf der Winzinger Straße in Richtung Stiftstraße unterwegs. Ein 18-jähriger Neustadter fuhr mit seinem Pkw auf der Landauer Straße in Richtung Stadtmitte. Auf der Kreuzung stießen die beiden Autos zusammen. Die Unfallbeteiligten erklärten aber, an den Ampeln jeweils Grün gehabt zu haben. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 6000 Euro. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06321 8540 zu melden.