Eine Hecke hat am frühen Samstagnachmittag verhindert, dass sich ein Auto während eines Unfalls in der Chemnitzer Straße überschlug. Laut Polizei hatte ein 85-jähriger Autofahrer aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verloren, als er von einem Parkplatz in die Straße einbiegen wollte. Deshalb geriet er mit dem Pkw auf den gegenüberliegenden Gehweg und in die dortige Böschung, wo aber eine Hecke die Fahrt stoppte. Als die Rettungskräfte eintrafen, war der Mann noch in seinem Auto, das laut Feuerwehr zunächst gesichert wurde, um den Fahrer problemlos befreien zu können. Er kam nach einem Check durch den Notarzt zur weiteren Abklärung in eine Klinik. Für die Unfallaufnahme und Bergung musste die Chemnitzer Straße in dem Abschnitt für 45 Minuten voll gesperrt werden.