Drei Autos waren an einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag beteiligt. Gekracht hat es auf der B 39 an der Anschlussstelle zur A 65 (Neustadt-Süd). Ein 66-Jähriger hatte übersehen, dass der vor ihm fahrende Wagen komplett abbremste und fuhr auf. Das vordere Auto wurde wiederum durch die Wucht des Aufpralls auf den Wagen davor geschoben. Die Fahrerin des mittleren Autos klagte über Schmerzen in der Halswirbelsäule. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 3000 Euro.