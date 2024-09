Der Diedesfelder Ortsbeirat will Verkehrsfragen im Weindorf etwas anders regeln und bittet die Stadtverwaltung daher um entsprechende Prüfung. In der Sitzung am Mittwochabend hat der Ortsbeirat einem Grünen-Antrag zugestimmt, wonach im ganzen Ort Tempo 30 eingeführt werden soll. Zurückhaltend war das Gremium beim zweiten Teil des Grünen-Antrags, erklärt Ortsvorsteher Volker Lechner ( FWG) auf Anfrage. Die Grünen hatten sich außerdem generell für „rechts vor links“ ausgesprochen. „Darüber wollen wir noch mal reden, wenn 2026 die Weinstraße fertig ist“, so Lechner. Der Tempo-30-Wunsch werde nun an die Stadtverwaltung weitergeleitet, damit diese dieses Ansinnen prüft.

Außerdem soll auf der Kirchwiesenstraße ein Piktogramm aufgebracht werden, das auf den dort geltenden verkehrsberuhigten Bereich hinweist. Das Thema hatte der Ortsvorsteher selbst eingebracht. „Viele nutzen die Kirchwiesenstraße wegen der Baustelle in der Weinstraße als Umleitung, auch wenn das so nicht ausgeschildert ist. Das Problem ist: Viele fahren zu schnell und ohne Rücksicht“, sagt Lechner. Das sei zu gefährlich und sollte daher durch entsprechende Hinweise auf der Straße unterbunden werden. „Von uns aus gerne auch mit Überwachung, wichtig ist nur, dass der Bereich jetzt nicht auf einmal zu einer Rennstrecke wird, das geht nicht“, so Lechner.