Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines silbernen VW Golf, der am Freitagmorgen gegen 10 Uhr in Haßloch durch ein riskantes Überholmanöver andere Autofahrer gefährdet hat. Trotz Gegenverkehrs, so die Polizei, überholte der Fahrer in Höhe der Rotkreuzstraße 9 mit überhöhter Geschwindigkeit einen weißen BMW. Entgegenkommende Fahrzeuge konnten einen Zusammenstoß nur durch starkes Abbremsen verhindern. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand sich eine etwa zehnköpfige Gruppe von Kindergarten- oder Schulkindern, die wegen der Fahrweise des Verkehrsrowdys erschraken. Zu einer konkreten Gefährdung der Kinder kam es laut Polizei aber nicht. Im weiteren Verlauf bremste der Golf-Fahrer kurz nach dem Kreisel Lachener Weg/Adam-Stegerwald-Straße plötzlich stark ab, um in Richtung des BMW-Fahrers diverse Beleidigungen zu rufen. Nachfolgende Fahrzeuge mussten ebenfalls stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter 06324 9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.