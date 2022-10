Ein defektes Stromkabel sorgte am Montag für Verkehrschaos rund um die Kreuzung Bundesstraße 39 und Dr.-Siebenpfeiffer-Straße. Die dortige Ampel reguliert die Verkehrsströme im Süden Neustadts. Sie war laut Straßenmeisterei Neustadt in den Morgenstunden ausgefallen. Das führte in der Folge zu einigen Staus und gefährlichen Situationen. Zwar habe die Ursachenforschung früh begonnen, teilt die Straßenmeisterei weiter mit, allerdings habe der dortige Fahrradweg aufgerissen werden müssen, um ein defektes Stromkabel auszutauschen. Am frühen Nachmittag versah die Lichtsignalanlage wieder ihren Dienst. Aufgrund der Bauarbeiten an der Autobahnausfahrt Nord, die mindestens noch bis Anfang November anhalten, rollt der Verkehr vor allem über den Süden nach Neustadt.