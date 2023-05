Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Über 250 Kita-Plätze werden in Neustadt in den kommenden Monaten geschaffen. Es gibt Neubauprojekte und Erweiterungen – durch die Stadt und freie Träger. In Lachen-Speyerdorf spielt die Zufahrt eine besondere Rolle.

Über den Neubau einer Kindertagesstätte im Baugebiet Am Jahnplatz in Lachen-Speyerdorf ist viel politisch diskutiert worden. Soll oder muss er gar am vorgesehenen Standort realisiert werden?