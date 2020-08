Zu Beginn des neuen Schuljahrs hat die Neustadter Polizei in der ersten Woche verstärkt an Grundschulen den Verkehr kontrolliert. Überwiegend hätten sich alle vorschriftsmäßig verhalten und damit rücksichtsvoll gezeigt, so ihre Bilanz. Allerdings gibt es zwei Ausnahmen. So gab es laut Polizei am Freitag gegen 8 Uhr einen Beinahe-Unfall bei der Eichendorffschule: Eine Autofahrerin missachtete die rote Ampel und hätte mit ihrem Wagen fast eine Siebenjährige erfasst. Nur weil der Vater sein Kind blitzartig zurück auf den Gehweg zog, konnte Schlimmeres verhindert werden. Ein Verkehrsunfall unter Schülern ereignete sich laut Polizei am selben Tag gegen 7.50 Uhr bei der Ostschule: Eine Siebenjährige wollte bei Grün über die Fußgängerampel und wurde von einer zwölfjährigen Radfahrerin erfasst, die eigentlich Rot hatte. Das jüngere Mädchen stürzte und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu.