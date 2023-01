Bei zwei Verkehrskontrollstellen am Freitag im Stadtgebiet zwischen 9.45 und 13 Uhr wurden zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt, teilt die Polizei mit. In der Adolf-Kolping-Straße wurden zwei Autofahrer wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis zeigt. Sie hatten die Tönungsfolie für die Seitenscheiben nicht ordnungsgemäß eingetragen. Fünf Verkehrsteilnehmer hatten ihr Mobiltelefon in Betrieb, fünf Autofahrer verstießen gegen die Gurtpflicht und bei zwei Autos war der TÜV abgelaufen. In der Landauer Straße wurden drei Autofahrer beim Telefonieren erwischt, drei Verstöße gegen die Gurtpflicht wurden festgestellt.