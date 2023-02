Zwischen 16.30 und 17.30 Uhr fielen Beamten der Neustadter Polizei am Dienstag an einer Kontrollstelle in der Landauer Straße sechs Fahrzeugführer auf, die ihr Mobiltelefon verbotswidrig während der Fahrt benutzten. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer hatten ihre Sicherheitsgurte nicht angelegt. Die Polizei weist darauf hin, dass eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr von gegenseitiger Rücksichtnahme und dem Bewusstsein, dass jeder auf den anderen im Verkehr achtet, lebt. Ablenkung, beispielsweise durch die Nutzung elektronischer Geräte, stelle immer noch eine der Hauptunfallursachen dar.