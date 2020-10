Die Polizei hat nach eigenen Angaben am Dienstag zwischen 8 und 12.30 Uhr in der Landauer Straße Höhe Parkplatz Friedhof und in der Branchweilerhofstraße an der Baustelle den Verkehr kontrolliert. Drei Verkehrsteilnehmer bekamen eine Anzeige, weil sie ihr Handy während der Fahrt benutzt hatten, zwei Gurtmuffel wurden verwarnt. Der Fahrer eines Klein-LKW hatte seine Ladung nicht richtig gesichert. In der Branchweilerhofstraße wurden 19 Autofahrer verwarnt, weil sie trotz Verbots in die Straße einfuhren.