Bei einer Verkehrskontrolle in Neustadt hat eine Polizeistreife am frühen Montagmorgen einen Teleskopschlagstock sichergestellt. Die Streife kontrollierte kurz nach 2 Uhr einen 29-jährigen Autofahrer, der in Hambach unterwegs war. Der Schlagstock steckte im Seitenfach der Fahrertür. Die Polizisten stellten den Schlagstock sicher, der 29-Jährige muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.