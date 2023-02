Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde am Donnerstag um 20.50 Uhr ein 33-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis in der Branchweilerhofstraße in Neustadt mit seinem Mercedes einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer keinen Führerschein hat. Außerdem bestanden gegen den Mann zwei offene Haftbefehle. Da er die offene Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er ins Gefängnis gebracht. Der Mercedes-Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Auch der Halter des Fahrzeugs muss sich strafrechtlich verantworten, da er den Wagen dem 33-Jährigen zur Nutzung überließ.