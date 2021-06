Die Polizei hat am Dienstag zwischen 7.15 Uhr und 11 Uhr in der Spitalbachstraße, der Branchweilerhofstraße und der Landauer Straße den Verkehr kontrolliert. Wie die Beamten mitteilen, wurde in der Spitalbachstraße der Schulverkehr in Augenschein genommen. „Was die Sicherheit der Kinder betrifft, gab es seitens der Polizei keine Beanstandungen“, heißt es im Bericht. Insgesamt seien nur acht Verstöße, davon fünf gegen die Gurtpflicht, geahndet worden. Zwei Autofahrer wurden beim Telefonieren mit dem Mobiltelefon erwischt, und ein Autofahrer erhielt einen Mängelbericht, da er keine Warnweste nicht mitgeführt hat.