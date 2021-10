Da kam einiges zusammen: Am Freitagabend gegen 21.45 Uhr fiel einer Streife der Haßlocher Polizei in Meckenheim ein Motorroller auf. Da der Fahrer und die Sozia keinen Helm trugen, wurden sie von den Beamten überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass sowohl der 26-Jährige Fahrer als auch seine 46-jährige Mutter alkoholisiert waren. Beim Fahrer wurde eine Atemalkohol-Konzentration von knapp zwei Promille festgestellt. Damit nicht genug: Es kam nämlich auch heraus, dass der Roller am Tag zuvor in Neustadt gestohlen worden war. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, mussten Mutter und Sohn ihren Weg zu Fuß fortsetzen.