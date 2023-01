Seit fast zehn Jahren ordnungsbehördlich in Deutschland gemeldet ist ein 35-Jähriger aus Neustadt, der am Mittwoch um 15 Uhr in der Kurfürstenstraße in Neustadt mit seinem BMW mit ausländischer Zulassung von einer Streife kontrolliert wurde. Daher hätte der Mann sein Auto ummelden müssen. Laut eigenen Angaben war ihm dieser Umstand nicht bewusst, weshalb er sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuer-, sowie gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten muss. Außerdem würden die zuständige Zulassungsstelle, sowie das Hauptzollamt über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt, meldet die Polizei.