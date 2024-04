Eine Verkehrskontrolle am Sonntagabend in der Exterstraße hätte einen 24-Jährigen beinahe in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Wie die Polizei mitteilt, hielt eine Streife das Auto des Grünstadters gegen 22 Uhr an. Während der Kontrolle fiel auf, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen einer offenen Geldstrafe vorlag. Der 24-Jährige konnte das Geld begleichen und so abwenden, ins nächste Gefängnis gebracht zu werden.