Die Polizei hat am Freitag zwischen 12.15 und 13 Uhr am Hauptfriedhof in Neustadt den Verkehr kontrolliert. Dabei wurden sieben Fahrzeugführer beim Telefonieren mit ihrem Mobiltelefon erwischt und entsprechend angezeigt. Zwei Fahrzeugführer trugen keinen Gurt und wurden verwarnt.