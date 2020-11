Die Polizei hat am Dienstagvormittag im Stadtgebiet von Neustadt zwischen 7 und 13 Uhr den Verkehr kontrolliert, auf Gurt-, Geschwindigkeits- und Handyverstöße. Die Bilanz: Neun Autofahrer benutzten während der Fahrt ihr Smartphone, sie müssen ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro bezahlen. Zudem müssen sie mit einer Eintragung ins Fahreignungsregister in Flensburg rechnen. Vier Fahrer waren zu schnell unterwegs und zwei nicht angeschnallt, was jeweils mit einem Verwarnungsgeld geahndet wurde.