Ein 37-Jähriger hat am Dienstag gleich aus zwei Gründen Ärger mit der Polizei bekommen. Wie die Beamten mitteilten, wurde der Fahrer eines Ford in der Ludwigstraße um 7.20 Uhr einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizisten nach eigenen Angaben fest, dass der nicht-europäische Staatsbürger keinen gültigen Führerschein mehr hatte. Des Weiteren habe der Mann unter dem Einfluss von Cannabis gestanden, weshalb ihm eine Blutprobe in der Dienststelle entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde. Ihn erwarten nun diverse Anzeigen. Auch auf den 57-jährigen Halter des Autos kommt laut Polizei eine Strafanzeige zu, da dieser es zugelassen habe, dass der 37-Jährige mit seinem Wagen fuhr.