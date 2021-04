Gleich mehrere Anzeigen handelte sich ein 46-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch bei einer Verkehrskontrolle in Lambrecht ein. In der Straße Im Häuselgarten fiel einer Polizeistreife ein mit drei Personen besetztes Auto mit defektem Frontscheinwerfer auf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer keinen Führerschein hat. Zudem gab es Anzeichen, dass der Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt, dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die beiden Beifahrer traten den Heimweg zu Fuß an. Neben den Anzeigen gegen den Fahrer gab es auch eine gegen den Fahrzeughalter, weil er das Fahren ohne Fahrerlaubnis zugelassen haben soll. Außerdem erhielten alle drei angetroffenen Personen Ordnungswidrigkeitenanzeigen, weil sie gegen die nächtliche Ausgangssperre verstoßen hatten.