Ihr Fahrzeug nicht rechtzeitig umgemeldet hat laut Polizei eine 34-Jährige aus der Verbandsgemeinde Lambrecht, als sie am Dienstag um 10.30 Uhr in der Nachtweide in Neustadt mit ihrem Audi mit ausländischer Zulassung einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Dabei wurde festgestellt, dass die Frau seit über einem Jahr in Deutschland gemeldet ist und daher ihr Fahrzeug hätte ummelden müssen. Weil sie dem nicht nachkam, muss sie sich nun in Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Außerdem werden die Zulassungsstelle und das Hauptzollamt informiert.