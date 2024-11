Nach einem Unfall auf der B39 an der Anschlussstelle Neustadt-Süd der A65 ist es am Donnerstag zu langen Staus in dem Bereich gekommen. Wie die Neustadter Polizei auf Anfrage mitteilte, seien zwei Autos zusammengestoßen. Zu der Kollision sei es beim Abbiegen gekommen. Genauere Angaben zum Hergang konnten die Beamten zunächst nicht machen. Die Feuerwehr berichtete, dass sich der Unfall gegen 15.20 Uhr ereignete. Der Rettungsdienst habe die beiden Fahrer, die allenfalls leicht verletzt worden seien, zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort war, führte ein Batteriemanagement bei einem beteiligten Elektroauto durch und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Um 16.40 Uhr war der Einsatz der Wehrleute beendet.