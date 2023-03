Bei einem Unfall am Samstag kurz vor 21 Uhr an der Kreuzung Maximilian-/Karl-Helfferich-Straße ist nach Angaben der Neustadter Feuerwehr eine Person leicht verletzt worden. Sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Passiert ist der Unfall laut Feuerwehr, als eine Seat-Fahrerin von der Karl-Helfferich-Straße aus nach links in die Maximilianstraße abbiegen wollte. Dabei übersah sie eine Hyundai-Fahrerin, die in Richtung Rosengarten unterwegs war und Vorfahrt gehabt hätte. Nach dem Zusammenstoß konnten beide Frauen schon vor Eintreffen der Rettungskräfte ihre Fahrzeuge verlassen. Sie wurden vor Ort von Notarzt und Rettungsdienst versorgt. Die Hyundai-Fahrerin kam zudem zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Beide Unfallautos mussten abgeschleppt werden. Nach dem Unfall kam es etwa eine Stunde lang zu Verkehrsbehinderungen. Zudem war der Busverkehr Richtung Lambrechter Tal gestört.