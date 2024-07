In der Schillerstraße ist ein neuer Zebrastreifen aufgebracht worden. Das teilt die Gemeinde mit. Der Fußgängerüberweg zwischen dem Lidl und dem Jahnplatz solle die Verkehrssituation an dem stark frequentierten Standort verbessern und die Sicherheit der Fußgänger erhöhen. Grund dafür sei das sehr hohe Verkehrsaufkommen rund um den Jahnplatz. „Von dem neuen Zebrastreifen sollen besonders Kinder und ältere Menschen profitieren“, wird Bürgermeister Tobias Meyer in der Pressemitteilung zitiert.