In Hambach wird in Sachen Verkehrskonzept noch immer der Königsweg gesucht. Das visionärste Projekt, das E-Shuttle Olli, musste eine Notbremsung hinlegen, will aber weitermachen. Auf der Zielgeraden scheint ein 30-Personen-Elektrobus-Konzept zu sein.

Hinauf, hinauf zum Schloss!“, riefen die Freiheitskämpfer beim Hambacher Fest von 1832. Jetzt, 190 Jahre später, in einer höchst technisierten, aber von schlimmsten Sorgen um die Umwelt