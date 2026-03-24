In Sachen Poller am Marktplatz müssen endlich alle Beteiligten an einen Tisch.

Das Thema Poller am Marktplatz bewegt die Gemüter. Und eine Lösung zur Zufriedenheit aller Beteiligten ist nicht in Sicht, selbst wenn der Stadtrat jetzt mehrheitlich die dauerhafte Schließung des Marktplatzes für den Durchgangsverkehr beschlossen hat. Der Grund: Was sich für die Bewohner und Gewerbetreibenden am Marktplatz durchaus positiv auswirkt, hat für andere in der näheren Umgebung negative Konsequenzen. Das Problem wird verlagert. Deidesheim braucht endlich ein Gesamtkonzept für den Verkehr und das Parken im Stadtkern. Kein Flickwerk, sondern eine Planung, die alle Belange berücksichtigt und auch von allen Interessengruppen mitgetragen wird. Politik, Verwaltung und Bürger müssen an einen Tisch. An anderen Stellen geht es ja auch. Ein gutes Beispiel ist die Stadthalle. Eine „Task Force“ wurde gegründet und die Bürgerinitiative mit eingebunden. Denn die Lösung heißt: Es geht nur gemeinsam. Das wäre auch ein starkes Zeichen der Demokratie.