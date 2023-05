Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Woche Wein und Master – was für Pfälzer nach Gemütlichkeit und Genuss klingt, bedeutet für die Kursteilnehmer in Neustadt eine ganze Menge Arbeit. Denn ein Abschluss als Master of Wine öffnet in der Fachwelt Türen.

Ohne Englisch geht im Casimirianum diese Woche gar nichts. Rund 40 Teilnehmer vom Institute of Masters of Wine in London befassen sich intensiv mit der Qualität von Weinen. Von rund