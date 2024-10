Erlebnissonntag trifft auf Weinlesefest: Durch Neustadt haben sich am Sonntag Menschenmassen geschoben, den herbstlichen Tag genossen und für Umsätze gesorgt. Zufrieden zeigt sich auch ein Händler, der zuletzt Kundenschwund beklagte.

Plötzlich geht es nur noch in Trippelschritten vorwärts: Was manchem Fußgänger am Sonntagnachmittag in der Hauptstraße widerfährt,