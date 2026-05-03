Groß war der Andrang am Sonntag beim Elwedritsche-Rennen auf dem Floßbach. Etwas verhaltener war der Zuspruch bei den beiden anderen Angeboten zum verkaufsoffenen Sonntag.

In anderen Orten liefern sich Enten Rennen, in Neustadt schwimmen Elwedritsche durch den Floßbach. „Elewedritscherennen gibt es sonst nirgendwo“, betonte Oberbürgermeister Marc Weigel ( FWG), der die sagenumwobenen Tiere mit dem Befehl „Dritsche marsch“ ins Wasser schickte. Entlang der Strecke war trotzdem öfter das Wort Entenrennen zu hören – und den zahlreichen Kindern war es egal, ob die Plastiktiere Enten oder Elwedritsche sind.

Die Idee zum Rennen hatte Hardy Heller von der Soku. Lions-Club und Soku sind die Veranstalter, unterstützt werden sie von der Tourist, Kongress und Saalbau (TKS) GmbH und der Willkomm-Gemeinschaft. Jede Menge Menschen, viele mit Kindern, standen zum Rennstart hinter dem Roxy-Kino und entlang des Floßbaches. 1111 Elwedritsche plumpsten – nachdem Weigel den Countdown gezählt hatte – aus einer Baggerschaufel ins Wasser. Eine Familie aus Kirrweiler erzählte, dass sie vor allem wegen des verkaufsoffenen Sonntags nach Neustadt gekommen sei, aber auch auch, um das Elwedritsche-Rennen zu sehen.

Quietscheelwetritsche und ein Fleischkäseweck

Für jede der Elwedritsche war für zehn Euro eine Rennlizenz verkauft worden. Die Inhaber der Rennlizenzen konnten einen von 111 Preise gewinnen. Und für jede Elwedritsche, die ins Ziel kam, gab es wiederum eine laut quietschende Elwedritsche und – zur Beruhigung der Nerven der Eltern, die das Quietschen ertragen müssen – einen Gutschein für ein Fleischkäsebrötchen bei Globus.

Dafür, dass es alle Elwedritsche ins Ziel schafften, sorgten fünf „Flößer“ der Soku, die mit Spezialkleidung hinter den Enten durch den Bach wateten und hängengebliebene Elwedritsche wieder auf die richtige Bahn brachten. Auf der Brücke in der Festplatzstraße standen zahlreiche Besucher und riefen den „Flößern“ zu, wo noch Elwedritsche hängen.

Damit dieses Schicksal möglichst vielen erspart blieb, hatte die Untere Wasserschutzbehörde eigens das Bachufer freischneiden lassen, wie TKS-Chef Martin Franck erzählte. Er verkündete am Ziel, dem Piraten-Spielplatz, die Gewinner. Den Hauptpreis, ein Kinder-Fahrrad, erschwamm sich die Elwedritsche mit der Nummer 778. Der Erlös des Rennens wird zwischen Soku und der Jugend forscht AG Neustadt aufgeteilt.

Bauernmarkt: „Es wird kaum etwas gekauft“

Auf dem und rund um den Piraten-Spielplatz war jede Menge Betrieb, Kinder tobten herum, Erwachsene saßen bei Getränken und Kuchen auf Stühlen und Bänken. Die Nachwuchsband Crash Kids übertönte mit ihrem Spiel die quiekenden Elwedritsche. „Wir sind wegen der Enkel hier“, berichtete Joachim Seif. In die Stadt wollen er und seine Frau nicht, „denn wir sind aus Hambach und gehen lieber auf das Andergasser Fest.“

Eher gemütlich war es beim deutsch-französischen Bauernmarkt, zwar bummelten Besucher entlang der Stände, doch der Andrang war überschaubar. Die, die bestimmte Produkte, etwa französischen Ziegenkäse, kaufen wollten, kamen gleich zu Beginn. Allerdings waren die Anbieter mit dem Verkauf teils nicht ganz so zufrieden. „Es wird kaum etwas gekauft“, bedauerte Gerard Carrier, der Spirituosen, Säfte und Essige aus dem Elsass anbot.

Großes Essensangebot

Besetzt waren alle Plätze auf Bänken, Stühlen und an Tischen, nicht nur auf dem Marktplatz, sondern auch in den umliegenden Lokalen. „Wir sind aus Heidelberg gekommen, um uns einen schönen Tag zu machen, wir wollen bummeln, vielleicht etwas kaufen und vor allem etwas essen“, erzählte eine anwesende Gruppe. Zu essen gab es einiges, Lammspieße, Bratwurst vom Wild oder vom Lamm, rostige Ritter sind nur einige Beispiele. Auch sonst war das Angebot breit, reichte von Honig über Latwerg, Kräuter- und Gemüsepflanzen bis zu geflochtenen Körben. Im Hof des Rathauses informierte sich unter anderem der frühere SPD-Landtagsabgeordnete Klaus-Jürgen Lais, wie es mit der Landesgartenschau so steht.