Zu einer eher ungewöhnlichen Tierrettung ist die Feuerwehr am Donnerstag gegen 14 Uhr in die Stichstraße gerufen worden. Ein Ehepaar hatte die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem die elektronisch gesteuerte Verrieglung des Fahrzeugs automatisch abgeschlossen hatte, heißt es im Bericht der Feuerwehr. Das Problem: Sowohl der Fahrzeugschlüssel als auch der Labrador des Paars befanden sich zu dem Zeitpunkt im Wagen. Die Besitzer waren ausgesperrt und wussten sich nicht anders zu helfen, als die Feuerwehr zu rufen. Die Wehrleute drückten mit einem Federkörner eine Seitenscheibe ein und öffneten das Fahrzeug. „So wie es aussah, hat der Hund die missliche Situation gut überstanden“, heißt es in der Mitteilung. Nach 30 Minuten konnten die acht Einsatzkräfte wieder abrücken.