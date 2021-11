Im November, wenn die Tage grauer werden, bringt der „Frauentag“ am Campus Lachen in Lachen-Speyerdorf Lichtblicke für die Teilnehmerinnen. Nach einer Zwangspause laden die Diakonissen für Samstag, 20. November, zu einer Begegnung mit der Journalistin Ellen Nieswiodek-Martin ein.

Die Referentin Ellen Nieswiodek-Martin spannt den Bogen vom Vaterbild zum Gottesbild. Für Organisatorin Sabine Stein geht es dabei um die Frage, wie Frauen ihren Vater erleben und wie sich dies dann auf ihr Verständnis von Gott auswirkt. „Der gesamte Frauentag bietet die Möglichkeit, einmal vom Alltag abzuschalten, denn das Programm umfasst auch Workshops, gemeinsame Mahlzeiten und Musik. Im Zentrum steht dabei, wie sich das eigene Gottesbild durch die Prägung in der Kindheit und der Beziehung zum eigenen Vater entwickelt hat.“

Die Auswahl der Referentin hat dabei handfeste Gründe. Stein spricht von Empfehlungen und von den ermutigenden Texten der Journalistin in der Zeitschrift Lydia. Diese Zeitschrift sei lebensbejahend.

Teilnahme mit 3G

300 Teilnehmerinnen sind unter der Auflage „geimpft, genesen oder getestet“ möglich, über 70 Anmeldungen liegen bereits vor. Die meisten Frauen kommen aus einem Umkreis von rund 100 Kilometern, einige reisen aus ganz Deutschland an, um im idyllisch gelegenen Mutterhaus ein paar Tage auszuspannen.

Beim letzten Frauentag 2019 mit der „Apfelgräfin“ Daisy von Arnim waren 350 Frauen dabei. Diesmal ist die Anzahl der Teilnehmerinnen coronabedingt auf 300 begrenzt.

Auf der Suche nach Mitarbeitern

Stichwort Corona: Die Christlichen Gästehäuser Lachen hatten laut Stein 18 Monate lang keinen Normalbetrieb. „Nach einer kurzen Erholungsphase im Sommer 2020 folgte ja der nächste Lockdown, diese Monate rissen ein tiefes Loch in unsere Kasse“, berichtet Stein. Die Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt, außerdem wechselten viele Angestellte in andere Unternehmen. Jetzt suchen die Diakonissen Servicekräfte und Mitarbeiter für den hauswirtschaftlichen Bereich.

Die Buchungssituation schwanke noch, viele Gruppen seien noch unsicher. Dabei bekommen die Mitarbeiterinnen am Telefon meist einiges zu hören. Stein: „Vorwürfe, Diskussionen über die Hygieneregeln – es besteht ein großer Gesprächsbedarf. Corona-Diskussionen sind zu unserem Alltag geworden.“

Info

Kostenbeitrag auf Spendenbasis: 20 Euro. Das Programm startet um 9 Uhr und endet um 17 Uhr. Anmeldung per E-Mail an rezeption@gaestehaeuser-weinstrasse.de oder Telefon 06327 983457.