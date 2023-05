Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein vergessener Schatz schlummert im Notenarchiv der Neustadter Stiftskantorei in einem riesigen Schrank im Casimirianum: der komplette Orgelnotenbestand des in Neustadt wirkenden Organisten und Komponisten August Wagner. Er ist Dokument einer Epoche, in der sich Neustadt als wichtiges Zentrum der pfälzischen Orgelkultur profilierte – und er erzählt sogar von einem musikalischen Eklat in der Stadt.

Wer war August Wagner? 1912 landete der 1885 in Kriegsfeld am Donnersberg geborene Nordpfälzer nach seiner Ausbildung zum Volksschullehrer in Neustadt. Seine Eltern hatten mit Musik nicht viel am