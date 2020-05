In der Nacht auf Sonntag, gegen 0.50 Uhr, lieferte sich die Polizei eine Verfolgungsjagd mit dem Fahrer eines Leichkraftrades, der in Schlangenlinien durch die Martin-Luther-Straße fuhr. Der 61-Jährige ignorierte laut Polizei Blaulicht und Martinshorn. Er versuchte, über einen gesperrten Weg neben dem Hetzelstift in Richtung Hauptfriedhof zu flüchten. Als er dort eine Treppe hinunterfahren wollte, stürzte der Mann und versuchte, zu Fuß weiter zu flüchten, was jedoch scheiterte. Gegen die folgende Fesselung wehrte er sich vehement. Bei dem Neustadter konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Dabei leistete er erneut Widerstand.