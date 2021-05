Zu einer Verfolgungsjagd kam es am Samstag in den frühen Morgenstunden, nachdem die Polizei vergeblich versucht hatte, einen 45-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Raum Neustadt in Maikammer zu kontrollieren. Als die Beamten Anhaltesignale gaben, trat der Fahrer über die L 516 in Richtung Neustadt die Flucht an. Die Polizisten verfolgten ihn mit Blaulicht und Martinshorn. Mehrfach versuchten sie, dem Mann die Weiterfahrt abzuschneiden und ihn dadurch zum Anhalten zu bewegen. Der Fahrer überholte den Polizeiwagen jedoch trotz Gegenverkehrs und flüchtete weiter in Richtung Neustadt. Erst als Verstärkung herbeigerufen wurde, gelang es, den Mann zu stoppen. Er ließ sich dann widerstandslos festnehmen. Den Beamten fiel dabei deutlicher Atemalkoholgeruch auf. Einen freiwilligen Test lehnte der Fahrer jedoch ab, daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren. Geschädigte und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben, Telefon 06323/955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.