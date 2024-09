Zwei Männer sind am Montagabend vor der Neustadter Polizei geflüchtet. Wie die Beamten mitteilen, wollte eine Streifenbesatzung um 19.20 Uhr einen VW-Transporter in der Landauer Straße kontrollieren. Der Fahrer beschleunigte jedoch und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Verfolgung des Fahrzeuges verlief laut Polizei durch mehrere Straßenzüge und endete letztlich im Bereich der Eduard-Jost-Straße, wo der Transporter in einer Sackgasse stoppte. Der Fahrer und dessen Beifahrer setzten die Flucht zu Fuß fort. Den Beamten gelang es jedoch, den Beifahrer nach kurzer Verfolgung festzunehmen. Der Fahrer wiederum konnte unerkannt entkommen. „Da der Fahrer jedoch persönliche Gegenstände bei der Flucht verlor, laufen nun weitere Ermittlungen hinsichtlich dessen Identität“, teilt die Polizei weiter mit. Während der Verfolgungsfahrt seien keine anderen Verkehrsteilnehmer oder Passanten gefährdet worden.