Weil er seine Autoscheibe vor der Fahrt nicht vom Eis befreit hatte, hat ein 23-Jähriger am Mittwoch gegen 8.45 Uhr einen Unfall gebaut. Laut Polizei kollidierte er wegen des eingeschränkten Sichtfelds in der Hohe-Loog-Straße in Neustadt mit einem geparkten Anhänger. Verletzt wurde er nicht, allerdings entstand ein Gesamtschaden von circa 3500 Euro. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld rechnen – und auch damit, „dass die Versicherer den entstandenen Schaden nicht übernehmen“, so die Polizei.