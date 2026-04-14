Die Finanzämter werden bald wieder prüfen, ob alle als gemeinnützig eingestuften Vereine dies noch sind. Darauf hat das Finanzministerium des Landes aufmerksam gemacht. Die Vereine würden demnächst ein Informationsschreiben zur Abgabe der Steuererklärungen erhalten, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums.

Vereine und andere Organisationen wie Stiftungen, die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgten, würden daraufhin überprüft, ob sie mit ihrer Tätigkeit in der Vergangenheit die Voraussetzungen für die Befreiung von der Körperschaft- und Gewerbesteuer erfüllt hätten. Deshalb müssten sie eine Steuererklärung – den Vordruck „KSt 1“ mit der „Anlage Gem“ und unter anderem Kopien ihrer Kassenberichte und Tätigkeits- beziehungsweise Geschäftsberichte abgeben.

Die Frist für Vereine, die keine steuerliche Beratung haben, läuft bis zum 31. Juli. Ein Antrag auf Fristverlängerung kann gestellt werden. Auch eine vereinfachte Überprüfung der Steuerbefreiung ist möglich, zum Beispiel wenn steuerpflichtige Umsätze von weniger als 25.000 Euro pro Jahr erzielt wurden.