Der Neustadter Verein Pfalz.Herz hat 5000 Euro an das neue ambulante Kinder- und Jugendhospiz in Landau gespendet – das entspricht dem Erlös aus der Veranstaltung in einem Mußbacher Weingut im September.

Blick zurück: Am letzten Septemberwochenende hatte der Neustadter Verein Pfalz.Herz auf das Gelände des Weinguts Schäfer in Mußbach eingeladen, mit Freunden ein Glas Wein zu genießen, eine Kleinigkeit zu essen und unter Beachtung der damaligen Corona-Bestimmungen den Tag zu genießen. Wie bei allen Veranstaltungen des noch jungen Vereins war der Zweck auch dieses Mal, eine möglichst große Summe zu erwirtschaften, die dann einem guten Zweck zugeführt werden soll.

Diesmal durfte sich das neu an den Start gegangene ambulante Kinder- und Jugendhospiz in Landau freuen, das auch für Neustadt zuständig ist – über eine stolze Summe von 5000 Euro. Wie der Verein Pfalz.Herz gegenüber der RHEINPFALZ mitteilt, plant der Hospizdienst Bücher und Spielzeug zu beschaffen. Ein Teil des Geldes werde in die Weiterbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter investiert.

Mittlerweile 36 Mitglieder

Gegründet wurde Pfalz.Herz vor zwei Jahren von 13 Freunden, die sich von Kindheit an vom Fußballspielen her kennen und nun als Erwachsene ihrer pfälzischen Heimat etwas zurückgeben wollen. Mit Veranstaltungen wie zuletzt „Mit Pfalz.Herz am Limit“ wollen sie Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft und Interessen verbinden. Die Reinerlöse all ihrer Aktivitäten spenden die mittlerweile 36 Vereinsmitglieder an verschiedene soziale Projekte und Initiativen.

Doch die Mitglieder ruhen sich nicht aus, die nächsten beiden Vorhaben der engagierten Pfälzer stehen bereits in den Startlöchern: Da wartet zum einen die erste eigene Kollektion von Pfalz.Herz-T-Shirts im Fair-Fashion-Laden Weltherz in Landau und Neustadt auf Käufer.

Zum anderen liegt der erste eigene Pfalz.Herz-Wein bei der Weinbiet-Manufaktur Mußbach im Keller und wartet dort auf seine Trinkreife. Auch die Gewinne aus diesen beiden Aktionen werden wieder zu 100 Prozent sozialen Einrichtungen zu Gute kommen, versprechen die Verantwortlichen.