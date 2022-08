Erstmals treffen sich Sammler, Vereinsarchivare, Hobby-Sporthistoriker und Interessierte am 7. Oktober, 10 bis 14.30 Uhr, in Kaiserslautern beim Sportbund Pfalz, um sich auszutauschen und kennenzulernen.

Der Verein Pfälzische Sportgeschichte lädt zu einem Forum ein, das mit Kurzvorträgen Themen aus der pfälzischen Sportgeschichte präsentiert, die sonst meist im Verborgenen bleiben. Ein regelmäßiger Informationsaustausch wird angestrebt.

„Es gibt viele Menschen, die sich mit sportgeschichtlichen Themen aus unseren Sportvereinen oder Ereignissen der regionalen Sportgeschichte beschäftigen“, weiß Asmus Kaufmann, Vorsitzender des Vereins. „Wir möchten mit dieser Veranstaltung einen ersten Überblick bekommen, wer sich gerade mit welchen Themen auseinandersetzt. Meist geschieht dies im stillen Kämmerlein, und das ist schade. Das Forum soll ein Treffen zum Kennenlernen sein sowie einen Erfahrungsaustausch ermöglichen.“

Wer sammelt was? Welcher Verein hat interessante sporthistorische Objekte in seinem Vereinsarchiv, die er nicht oder nur schwer zuordnen kann? Gibt es alte Protokollbücher oder andere Vereinsdokumente, die noch nicht gesichtet wurden? Gibt es Fotos oder Filmmaterial, die noch nicht bekannt sind? Auf dem Forum geht es weniger darum, fundierte wissenschaftliche Vorträge zu halten, so der Verein, sondern einfach darum, die praxisorientierte Arbeit der „Sporthistoriker“ in Vereinen und Verbänden, von Sammlern und Archivaren, vorzustellen und kennenzulernen. Objekte und Dokumente können zur Bewertung und historischen Einordnung mitgebracht werden. Gerne nimmt der Verein Kurzvorträge von maximal 15 bis 20 Minuten Dauer, Präsentationen von historischen Objekten aus Sammlungen oder Vereinsarchiven entgegen.

Kontakt

Anmeldung von Vorträgen/Beiträgen per E-Mail an asmus.kaufmann@sportbund-pfalz.de, Telefon 0631 34112-35