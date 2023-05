Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sinkenden Besucherzahlen und einem Loch in der Kasse zum Trotz: Auch in seinem 38. Jahr macht der Neustadter Kleinkunstverein „Reblaus“ weiter, freilich mit abgespecktem Programm. Los geht’s am Freitag kommender Woche mit Jens Neutag in der Meerspinnhalle in Gimmeldingen

„2022 haben wir Verlust gemacht“, so der „Reblaus“-Vorsitzende Harald Kargus. Diese Miesen habe der Verein dank eines Zuschusses der Stadt Neustadt ausgleichen können, berichtet