Der Verein Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt und die jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen und dabei vor allem auch Angebote für Schulen machen. Der neue Vorstand des Neustadter Vereins hat in Speyer mit der Geschäftsführerin der jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz, Marina Nikiforova, die Möglichkeiten zukünftiger Kooperationen besprochen. Alle Beteiligten waren sich einig, dass die bisherigen Verbindungen unbedingt gestärkt und weiter intensiviert werden sollen. So schlug Anja-Maria Bassimir, die stellvertretende Vorsitzende des Neustadter Vereins, vor, verstärkt auch die Vielfalt jüdischen Lebens in der heutigen Gesellschaft sichtbar zu machen, um so Antisemitismus entgegenzuwirken. Vorsitzender Kurt Werner schlug dafür beispielsweise eine Projektwoche an Neustadter Schulen zu dem Thema „Jüdisches Leben in Deutschland heute“ mit Besuchen sowohl in der Synagoge in Speyer als auch in der Gedenkstätte in Neustadt vor.

Außerdem will der Verein verstärkt mit Neustadter Schulen über Möglichkeiten wie Vorträge, Gesprächsrunden und Filmvorführungen sprechen. Es sei wichtig, den Schülern zusätzliche Bildungsangebote zum Thema jüdisches Leben zu machen, so der Verein in einer Mitteilung.