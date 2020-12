Wie schon in der Osterzeit beginnt der Verein für Bildung und

Integration in dieser Woche mit einer Unterstützungsaktion für Familien mit Migrationshintergrund. In einigen der Familien, die der Verein betreut, sei es durch Kurzarbeit oder Entlassungen zu finanziellen Engpässen gekommen, teilt der Verein mit. Verteilt würden Lebensmittelgutscheine sowie Kinderbücher, die von der Stadtbücherei gespendet worden seien. Jede Tüte sei zudem mit einem kleinen Päckchen selbst gebackener Kekse dekoriert. Die Gutscheine seien von Spenden an den Verein finanziert worden.