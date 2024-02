Mit der Verdienstmedaille der Gemeinde Haßloch in Silber ist Franz-Josef Jochem ausgezeichnet worden. Insbesondere sein Engagement für die Fahrradwerkstatt ist damit gewürdigt worden.

Die Ehrung wurde in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch nachgeholt, weil Jochem beim Neujahrsempfang der Gemeinde, der Rahmen für die Verleihung mehrerer Verdienstmedaillen an engagierte Bürger war, verhindert war. Bürgermeister Tobias Meyer erinnerte daran, dass Jochem – selbst begeisterter Radfahrer – von Beginn an in der Haßlocher Fahrradwerkstatt, die 2015 im Rahmen der „Radgeberaktion“ entstand, mitwirkte. In dieser Einrichtung werden gespendete Räder mit ehrenamtlichem Einsatz repariert und für wenig Geld an Asylsuchende abgegeben. Zunächst war die Fahrradwerkstatt in der Garage der Gottlieb-Wenz-Schule der Standort. Als der Raum anderweitig gebraucht wurde, öffnete Jochem sein eigenes Anwesen für die Radwerkstatt. Hof, Garage und Keller stellte er zur Verfügung, bis 2016 der heutige Standort im Schäferwäldchen gefunden war. Eine beeindruckende Anzahl von 500 Fahrrädern wurde bis Februar 2020 gespendet, zahllose Reparaturen wurden durchgeführt.

Jochem habe maßgeblich dazu beigetragen, dieses Gemeinschaftsprojekt ins Leben zu rufen und es zu dem zu machen, was es heute ist, so Meyer. Seit dem „Stabwechsel“ führe Friedhelm Zeiss die Fahrradwerkstatt in Jochems Sinne weiter. Mit der Verdienstmedaille werde das unermüdliche Engagement des heute 76-Jährigen für eine nachhaltige und lebendige Dorfgemeinschaft gewürdigt.