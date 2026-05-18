Sigrid Hackbarth aus Neustadt hat für ihr langes ehrenamtliches Engagement der Tagesbegegnungsstätte Lichtblick die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz erhalten.

Im Auftrag des zu dem Zeitpunkt noch amtierenden Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) überreichte der Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd), Professor Hannes Kopf, die Medaille und Urkunde an Sigrid Hackbarth.

Die 73-jährige gelernte Köchin Hackbarth engagiert sich laut eine Mitteilung der SGD Süd seit 2009 unermüdlich in der Tagesbegegnungsstätte Lichtblick, einer Einrichtung des protestantischen Dekanats Neustadt, die Obdachlosen und sozial benachteiligten Menschen eine Anlaufstelle bietet. „Frau Hackbarth ist das Herzstück der Tagesbegegnungsstätte Lichtblick. Mit ihrem Engagement, ihrer Fürsorge und ihrer unermüdlichen Arbeit hat sie einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass die Einrichtung heute als verlässliche Anlaufstelle für viele Menschen in Not wahrgenommen wird“, betonte Hannes Kopf in seiner Laudatio. Besonders beeindruckend sei, wie sie ihre Energie in den Dienst anderer Menschen stelle und dabei stets ein offenes Ohr für deren Belange habe.

Selbst Opfer von Wohnhausbrand

Nachdem Sigrid Hackbarth vor 16 Jahren selbst Opfer eines Wohnhausbrandes wurde, lernte sie die Einrichtung kennen, die sie damals bei der Räumung und Renovierung ihres Hauses unterstützte. Seitdem ist sie Teil des Lichtblick-Teams. Als „Speedy“ bekannt, organisiere sie mit viel Herzblut den hauswirtschaftlichen Bereich der Begegnungsstätte. Die gelernte Köchin kaufe ein, koche und organisiere die Ausgabe von Frühstück und Mittagessen. Darüber hinaus führe sie ehrenamtlich ein Team von Helfern. Neben dem täglichen Betrieb war Sigrid Hackbarth laut SGD Süd maßgeblich an der Konzeption und Eröffnung der Kleiderkammer und des Hausratsladens beteiligt.

Ihre Arbeit sei ein lebendiges Beispiel für bürgerschaftliches Engagement, das den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärkt und Menschen eine Perspektive gibt.