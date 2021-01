Eine Polizeistreife hat am späten Samstagabend gegen 23.10 Uhr drei Autos beobachtet, die sich zunächst am Neustadter Bahnhofsplatz trafen, auf die Landauer Straße fuhren und dann mit überhöhter Geschwindigkeit in die Fußgängerzone abbogen. Wie die Polizei mitteilt, nahm die Streife wegen des Verdachts auf ein illegales Rennen die Verfolgung auf. Am Ende der Hauptstraße konnten die Beamten einen der Wagen, einen grauen BMW, stoppen und kontrollieren. Die beiden anderen Wagen fuhren unerkannt davon. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den Fahrzeugen oder zum Verhalten der Fahrer machen können (Polizeiinspektion Neustadt, Telefon 06321-8540).