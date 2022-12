Ein spektakuläres Ergebnis erbrachte eine Geschwindigkeitsmessung der Neustadter Polizei am späten Donnerstagabend zwischen 22.40 Uhr und Mitternacht in der Talstraße. Erlaubt sind dort 50 Kilometer pro Stunde. 62 Fahrzeuge wurden im Kontrollzeitraum gemessen. 13 Fahrer waren zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde der Polizei zufolge mit Tempo 115 geblitzt. Er muss sich nun wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens strafrechtlich verantworten. Dies kann wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahre oder mit einer Geldstrafe geahndet werden. Außerdem kann die Fahrerlaubnis entzogen werden und es drohen Punkte im Strafregister in Flensburg.