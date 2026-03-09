Wer beim Einkauf genauer hinschaut, Lebensmittel richtig lagert und Reste kreativ verwertet, kann sparen. Darum geht es in einem kostenlosen Online-Format der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

In „Mit zehn goldenen Tipps preiswert essen, trinken & genießen“ im Lunch-&-Learn-Format gibt Ernährungsexpertin Rieke Fischer am Montag, 17. März, ab 12.30 Uhr Hinweise, unter anderem zur Einkaufsplanung, dazu, ob selbst kochen günstiger ist, und wie sich beim Zubereiten Energie sparen lässt. Die Veranstaltung dauert rund 30 Minuten. Fragen können laut Verbraucherzentrale schon bei der Anmeldung und später im Live-Chat gestellt werden.

Für die Teilnahme werden ein Computer oder Laptop mit Internetzugang und ein Lautsprecher benötigt, ideal sind Kopfhörer. Das Lunch-&-Learn-Format setzt auf halbstündige Inputs zur Mittagszeit und schließt eine Fragerunde an.

Anmeldung

www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp