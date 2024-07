Die Saison im Amateurbereich beginnt mit der ersten Verbandspokalrunde. Was in der Meisterschaftsrunde diesmal nicht möglich ist, gibt es im Pokalwettbewerb: das Derby zwischen dem VfB und 1. FC 08 Haßloch.

Da es in dieser Saison nach dem Abstieg des VfB Haßlochs von der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz in die A-Klasse Rhein-Mittelhaardt keine Punktspiele gegen den Lokalrivalen 1. FC 08 Haßloch gibt und die Begegnungen der ersten Runde um den Verbandspokal Südwest nach regionalen Gesichtspunkten gesetzt werden, durften die beiden Lokalrivalen davon ausgehen, dass es in dieser Runde doch zu einem Haßlocher Derby kommt. Am Sonntag, 16 Uhr, ist es soweit.

Hohe Trainingsbeteiligung

Der nun klassentiefere VfB empfängt die weiterhin der Bezirksliga angehörenden 08er am Eichelgarten. Beide Trainer sehen ihre Mannschaften vor dem bereits zweiten Duell innerhalb von zehn Tagen auf einem guten Weg. „Mit dem Verlauf unserer bisherigen Vorbereitung bin ich sehr zufrieden, vor allem aufgrund der hohen Trainingsbeteiligung“, sagt Dennis Kindler, der inzwischen seit über einem Jahr Coach der ersten VfB-Mannschaft ist. Das erste Testspiel verlor sein Team zwar zu Hause gegen den Bezirksligisten TuS Mechtersheim II mit 2:10, und auch der Start in das Wochenturnier des FV 1921 Haßloch um den sechsten Sauerhöfer-Cup verlief mit einer 2:6-Schlappe gegen den SV Geinsheim nicht zufriedenstellend. Aber diese Resultate dürfe man nicht überbewerten, erklärt Kindler. „Vor dem Spiel gegen Mechtersheim hatten wir erst drei Trainingseinheiten absolviert und auch in der Partie einiges ausprobiert. Außerdem ist dieser Gegner sehr spielstark gewesen und hat die Mannschaft in der Pause bis auf zwei Akteure komplett ausgewechselt“, betont er. „Gegen Geinsheim waren wir in der ersten Hälfte klar die bessere Mannschaft und haben verdient mit 2:1 geführt. Danach musste ich aber verletzungsbedingt einige Spieler auswechseln. Und uns haben dann die Kraft und Kondition gefehlt“, begründete er die zweite Niederlage.

Das anschließende 1:1 im zweiten Gruppenspiel gegen den FC 08 habe dann noch mehr gezeigt, was der VfB könne. „Wir haben das Gegentor nach einem Eckball bekommen und keine herausgespielte Torchance der 08er zugelassen. Das macht mich sehr optimistisch“, führte er weiterhin aus.

Im Verbandspokalwettbewerb will Kindler natürlich so weit wie möglich kommen. Aber auch dieses Derby gegen den FC 08 sehe er eher als weiteres Testspiel, sagt Kindler. „Selbstverständlich gehen wir mit dem nötigen Ehrgeiz in diese Begegnung. Inzwischen hat aber auch die Urlaubszeit begonnen, weswegen ich den einen oder anderen Akteur ersetzen muss.“

Neuland für Eck

Während Dennis Kindler als Urgestein des Haßlocher Fußballs bezeichnet werden kann, betrat Fabian Eck, der nicht einmal einen Monat als 08-Trainer tätig ist, im Großdorf Neuland. „Da die Mannschaft intakt ist, fiel es einschließlich mir allen Neuzugängen leicht, uns einzufinden. Ich wurde super aufgenommen und fühle sehr wohl“, beschreibt der Nachfolger von Ryan Allen seine ersten Eindrücke. Hilfreich sei gewesen, dass sein neues Team ein eingeschworener Haufen sei und deswegen bereits viele Abläufe, auch in der Kabine, stimmten. „Auf dem Platz befinden wir uns zwar noch in der Findungsphase, aber das Pokalspiel beim VfB wollen wir auf jeden Fall für uns entscheiden, um einen guten Start hinzulegen“, ergänzt er.

Fabian Eck gibt nun die Richtung vor beim 1. FC 08 Haßloch. Foto: Mehn

Eck gibt zu, dass die 08er im ersten Aufeinandertreffen mit dem Lokalrivalen keine gute Leistung gezeigt hätten. Er habe jedoch gleich die richtige Reaktion seiner Schützlinge registrieren können. „Die Mannschaft war danach sehr selbstkritisch und möchte es am Sonntag beim VfB besser machen. Sie weiß auch, was auf sie bei einer wahrscheinlich hitzigen Atmosphäre auf sie zukommt.“ Ein Sieg im ersten Pokalspiel gebe auch Selbstvertrauen für die ersten Ligaspiele.

