Das Unwetter am Nachmittag hat die Verbandsgemeinde Lambrecht stark getroffen. Die Feuerwehr hatte zwischen 14.30 und 17.30 Uhr rund 30 Einsätze, erklärte Björn Bürger, der Sprecher der Feuerwehr. In Neidenfels stand die B 39 unter Wasser, in Lambrecht und im Elmsteiner Ortsteil Schafshof waren etliche Keller vollgelaufen und in Lindenberg spülten die Wassermengen große Mengen an Schlamm in die Neutalstraße und den Mauerweg. Grund sind die Arbeiten an der früheren Deponie. Dort werden gerade große Mengen an Erde angefahren, um die Deponie abzudecken.

Die Neidenfelser Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel berichtete, dass die Firma Glatz, Hersteller von Feinpapier, nach Aussage des Technischen Leiters Thomas Fritz kurz vor einem größeren Kapitalschaden gestanden habe, da sich das Wasser bereits in Richtung Kraftwerk gedrückt habe. Es sei aber nichts passiert, das Unternehmen habe großes Glück gehabt. Hier lesen Sie mehr.